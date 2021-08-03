شكرا لقرائتكم خبر عن مفتي استونيا: الجماعات الضالة استغلت العالم الرقمي لفرض فكرها الشاذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن الشيخ إلدر محمد شين، مفتي دولة استونيا، موضوع مؤتمر دار الإفتاء العالمي الذى تدور مناقشاته حول التحول الرقمى في دور وهيئات الإفتاء في العالم.

وأضاف خلال مشاركته في جلسة الوفود المنعقدة ضمن فعاليات اليوم الثاني بالمؤتمر، أن الجماعات الضالة استغلوا العالم الرقمي لفرض كل ما يقدموه في إطار نشر ضلالهم وفكرهم الشاذ.

وأشار إلى أن العلماء تأخروا كثيرا لمواجهة تلك الجماعات الضالة لأسباب مختلفة، مؤكدا أنه يمكننا من خلال الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن نبين لأبنائنا من أبناء الدين الحنيف الصواب من الخطأ.

كما لفت النظر إلى أن الشيوخ والعلماء لهم دور كبير في استخدام الوسائل الحديثة لنشر الإسلام وتعاليمه الصحيحة وتعليم علوم الدين والتحدث مع الشباب بلغتهم.

من جانبه قدم مدير الإدارة الدينية بروسيا في كلمته بدار الإفتاء المصرية الشكر والتقدير للرئيس السيسي والدولة المصرية ولدار الإفتاء والمفتى الدكتور شوقي علام على انعقاد المؤتمر.

وأضاف أن مجلس علماء روسيا بدأ مهامه منذ سنوات واستعرض عددًا من فتاوى النوازل والتي تتعلق بالزواج وفيروس كورونا التي أصدرها فى العام المنصرم.

ولفت إلى أن عدد مسلمي روسيا يزيد عن 20 مليون فرد، ويقوم مجلس علماء روسيا بتقديم كل الدعم والمعاونة لهم في الشأن الديني.

واختتم كلمته بإعرابه عن سعادته بانعقاد المؤتمر متمنيًا السعادة والصحة للجميع.