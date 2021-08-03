شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية النقابة العامة للسياحة والفنادق تقرر سحب الثقة من النقيب وشطب عضويته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مصطفي الصاوي عضو مجلس إدارة النقابة العامة للسياحة والفنادق، مقرر لجنة الإعلام بالنقابة، إن الجمعية العمومية للنقابة قررت سحب الثقة من ممدوح محمدى رئيس النقابة العامة للعاملين فى السياحة لافتقاده شرط من شروط العضوية وميثاق شرف العمل النقابى، بالإضافة إلى فصل عضويته، موضحا أنه شارك بالجمعية العمومية 84 عضو صوت على الموافقة 82 عضو منهم، بنسبة 97.6%.

وأوضح الصاوى، فى تصريحات صحفية، أن البند الثانى من الجمعية العمومية تتعلق بصندوق مجابهة الأعباء، شارك بالحضور 82 عضوا من إجمالى 111 عضو بالصندوق، لافتا إلى أن عدد الموافقين على حل الصندوق 78، وطلب عدد 2 تعديل اللائحة، فيما امتنع 2 عن التصويت، مشيرا إلى أنه تم الموافقة على حل صندوق مجابهة الأعباء بنسبة 95.1 %.

كانت قد دعت النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق لانعقاد الجمعية العمومية الطارئة، للتصويت على بندين بجدول أعمالها: الأول: التصديق على قرار مجلس إدارة النقابة بسحب الثقة من ممدوح محمدى رئيس النقابة السابق وشطبه من عضوية النقابة تنفيذا للأحكام القضائية وفصله من عمله وفقدانه شروط العضوية النقابية المنصوص عليها بالقانون 213 لسنة 2017، والبند الثانى للجمعية العمومية هو مناقشة واعتماد اللائحة التنفيذية لصندوق مواجهة الأعباء (الإضراب) والمنشأ عام 2014 لاتخاذ الإجراءات لحله وتصفيته لصالح المشتركين من الأعضاء فى اللجان النقابية داخل نحو 40 منشأة سياحية وفندقية.