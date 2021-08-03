شكرا لقرائتكم خبر عن سفيرة سلوفينيا فى مصر: أحب فى المصريين طيبتهم وكرمهم والمسقعة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت سفيرة سلوفينيا في مصر، ماتيجا بريفولسيك، إن عشقها لمصر بدأ في زيارة منذ 35 عامًا، تناولت حينها "المسقعة"، وأصبحت وجبتها المفضلة منذ ذلك الوقت، مشيرة إلى كرم الشعب المصري وطيبته الغير موجودة في الكثير من باقى الدول.

وعبرت ماتيجا عن سعادتها لتواجدها في مصر في مقطع فيديو ضمن مبادرة"#فريق_أوروبا" التي أطلقها الاتحاد الأوروبى في مصر، ودورها في العمل على تقوية العلاقات والروابط بين سلوفينا ومصر، وكذلك مشاركة سولفينيا أنشطة الاتحاد الأوروبى في مصر.

وأضافت ماتيجا أنها زارت مصر لأول مرة منذ 35 عامًا، ومنذ ذلك الحين وهى تتذكر طيبة المصريين وكرمهم، وهى الصفات التي أدركت أنها مازالت قائمة رغم مرور السنين، مشيرة إلى أن المصريين كريمين بطرق مختلفة من بينها الطعام، ومن الأكلات الأولى التي تناولتها هي المسقعة، مشيرة إلى أنها طعامها المفضل.

كما أشارت إلى سعادتها بزيارة سيناء وخصوصا محمية رأس محمد الوطنى، قائلة: لا يوجد ما هو أفضل من ذلك.