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أجواء شديدة الحرارة.. تعرف على الدرجات العظمى والمحسوسة حتى الأحد

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القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الثلاثاء  3 أغسطس 2021 إلى الأحد المقبل.

 

وينشر الخليج 365 لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى المتوقعة والمحسوسة حتى الأحد المقبل كما يلى:

- درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 3 أغسطس : 

القاهرة والوجه البحرى العظمى 40 درجة المحسوسة 42 درجة

السواحل الشمالية العظمى 35 درجة المحسوسة 38 درجة  

 

جنوب سيناء العظمى 39 درجة المحسوسة 42 درجة

 

 شمال الصعيد العظمى 41 درجة المحسوسة 43 درجة

 

جنوب الصعيد العظمى 43 درجة المحسوسة 44 درجة

 

- درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 4 أغسطس : 

القاهرة والوجه البحرى العظمى 41 درجة المحسوسة 43 درجة

السواحل الشمالية العظمى 35 درجة المحسوسة 38 درجة  

 

جنوب سيناء العظمى 39 درجة المحسوسة 42 درجة

 

 شمال الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 44 درجة

 

جنوب الصعيد العظمى 44 درجة المحسوسة 45 درجة


- درجات الحرارة المتوقعة الخميس 5 أغسطس : 

القاهرة والوجه البحرى العظمى 42 درجة المحسوسة 44 درجة

السواحل الشمالية العظمى 35 درجة المحسوسة 38 درجة  

 

جنوب سيناء العظمى 39 درجة المحسوسة 42 درجة

 

 شمال الصعيد العظمى 43 درجة المحسوسة 45 درجة

 

جنوب الصعيد العظمى 45 درجة المحسوسة 46 درجة

 


- درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 6 أغسطس : 

القاهرة والوجه البحرى العظمى 41 درجة المحسوسة 43 درجة

السواحل الشمالية العظمى 35 درجة المحسوسة 38 درجة  

 

جنوب سيناء العظمى 39 درجة المحسوسة 42 درجة

 

شمال الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 44 درجة

 

جنوب الصعيد العظمى 45 درجة المحسوسة 46 درجة

- درجات الحرارة المتوقعة السبت 7 أغسطس : 

القاهرة والوجه البحرى العظمى 41 درجة المحسوسة 43 درجة

السواحل الشمالية العظمى 34 درجة المحسوسة 37 درجة  

 

جنوب سيناء العظمى 39 درجة المحسوسة 42 درجة

 

 شمال الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 44 درجة

 

جنوب الصعيد العظمى 45 درجة المحسوسة 46 درجة


- درجات الحرارة المتوقعة الأحد 8 أغسطس : 

القاهرة والوجه البحرى العظمى 39 درجة المحسوسة 41 درجة

السواحل الشمالية العظمى 34 درجة المحسوسة 37 درجة  

 

جنوب سيناء العظمى 39 درجة المحسوسة 42 درجة

 

 شمال الصعيد العظمى 41 درجة المحسوسة 43 درجة

 

جنوب الصعيد العظمى 45 درجة المحسوسة 46 درجة

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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