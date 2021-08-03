شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء شديدة الحرارة.. تعرف على الدرجات العظمى والمحسوسة حتى الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الثلاثاء 3 أغسطس 2021 إلى الأحد المقبل.

وينشر الخليج 365 لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى المتوقعة والمحسوسة حتى الأحد المقبل كما يلى:

- درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 3 أغسطس : القاهرة والوجه البحرى العظمى 40 درجة المحسوسة 42 درجة

السواحل الشمالية العظمى 35 درجة المحسوسة 38 درجة

جنوب سيناء العظمى 39 درجة المحسوسة 42 درجة

شمال الصعيد العظمى 41 درجة المحسوسة 43 درجة

جنوب الصعيد العظمى 43 درجة المحسوسة 44 درجة

- درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 4 أغسطس : القاهرة والوجه البحرى العظمى 41 درجة المحسوسة 43 درجة

السواحل الشمالية العظمى 35 درجة المحسوسة 38 درجة

جنوب سيناء العظمى 39 درجة المحسوسة 42 درجة

شمال الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 44 درجة

جنوب الصعيد العظمى 44 درجة المحسوسة 45 درجة



- درجات الحرارة المتوقعة الخميس 5 أغسطس : - درجات الحرارة المتوقعة الخميس 5 أغسطس : القاهرة والوجه البحرى العظمى 42 درجة المحسوسة 44 درجة

السواحل الشمالية العظمى 35 درجة المحسوسة 38 درجة

جنوب سيناء العظمى 39 درجة المحسوسة 42 درجة

شمال الصعيد العظمى 43 درجة المحسوسة 45 درجة

جنوب الصعيد العظمى 45 درجة المحسوسة 46 درجة



- درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 6 أغسطس : - درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 6 أغسطس : القاهرة والوجه البحرى العظمى 41 درجة المحسوسة 43 درجة

السواحل الشمالية العظمى 35 درجة المحسوسة 38 درجة

جنوب سيناء العظمى 39 درجة المحسوسة 42 درجة

شمال الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 44 درجة

جنوب الصعيد العظمى 45 درجة المحسوسة 46 درجة

- درجات الحرارة المتوقعة السبت 7 أغسطس : القاهرة والوجه البحرى العظمى 41 درجة المحسوسة 43 درجة

السواحل الشمالية العظمى 34 درجة المحسوسة 37 درجة

جنوب سيناء العظمى 39 درجة المحسوسة 42 درجة

شمال الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 44 درجة

جنوب الصعيد العظمى 45 درجة المحسوسة 46 درجة



- درجات الحرارة المتوقعة الأحد 8 أغسطس : - درجات الحرارة المتوقعة الأحد 8 أغسطس : القاهرة والوجه البحرى العظمى 39 درجة المحسوسة 41 درجة

السواحل الشمالية العظمى 34 درجة المحسوسة 37 درجة

جنوب سيناء العظمى 39 درجة المحسوسة 42 درجة

شمال الصعيد العظمى 41 درجة المحسوسة 43 درجة

جنوب الصعيد العظمى 45 درجة المحسوسة 46 درجة