شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: توزيع 230 طنا من لحوم الأضاحى على المستحقين بالمحافظات حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الأوقاف، أن إجمالي ما تم توزيعه من لحوم صكوك الأضاحي حتى الآن يبلغ 230 طنًّا من اللحوم بمحافظات "القاهرة– الجيزة – القليوبية – المنوفية – الإسكندرية– بني سويف– الفيوم – الشرقية – الغربية – المنيا- البحيرة – الإسماعيلية- أسيوط-سوهاج- قنا-الدقهلية-كفر الشيخ- دمياط-أسوان – شمال سيناء – الأقصر – جنوب سيناء – السويس- بورسعيد- البحر الأحمر- الوادي الجديد- مطروح".

وشددت الوزارة على أن غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور ، أهمها : التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم ، وأننا جميعًا في خدمتهم ، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه ، بل الفضل كله لله (عز وجل) في أن اختصنا بخدمتهم.

كما أكدت غرفة عمليات الوزارة على عدم تصوير أحد عند التوزيع ، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.

ومن المقرر أن توزع وزارة الأوقاف غدا الأربعاء، 19 طنًّا من لحوم صكوك الأضاحي على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات: ( الإسماعيلية– القليوبية– الجيزة- الأقصر- أسوان – شمال سيناء"، بواقع 4 أطنان لكل من محافظات "الأقصر – أسوان – شمال سيناء" و3 أطنان لمحافظة القليوبية و2 طن لمحافظتي "الإسماعيلية – الجيزة" ، وذلك للأسبوع الثاني من بدء مرحلة التوزيع.