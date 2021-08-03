شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمرأة: تشغيل 6 مكاتب رقمية لخدمات نيابات الأسرة يخفف الأعباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بقرار المستشار حماده الصاوي النائب العام لأصداره أمرا بتشغيل 6 مكاتب رقمية لتقديم خدمات نيابات الأسرة بمناطق الزيتون وعين شمس وميناء القاهرة الجوي بالقاهرة، والدخيلة بالإسكندرية، وميت غمر بالدقهلية، ونجع حمادي بقنا .

وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن شكرها وتقديرها للنائب العام لدعمه المتواصل لقضايا المرأة وحماية حقوقها، مؤكدة أن هذا القرار سوف يساهم فى تخفيف الكثير من الأعباء التى تقع على كاهل المرأة المصرية .

يذكر أن النائب العام قد سبق وأن أصدر أمراً بتشغيل عشرين مكتبًا رقْميًّا مماثلًا على مستوى الجمهورية، ووجه بتقديم خدمات نيابات المرور الإلكترونية بالمكتب الرقميِّ الكائن بميناء القاهرة الجوي لمركزيته وأهميته، وإعداده لتقديم خدمات الاستعلام عن الممنوعين من السفر وتنفيذ الأحكام مستقبلًا.