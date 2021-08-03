شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط أرضى بشارع الهرم ومحافظة الجيزة تدفع بفرقة طوارئ لإصلاحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد شارع الهرم بالجيزة، هبوطا أرضيا، بالقرب من كوبرى دائرى المريوطية، بالقرب من موقف "المريوطية - هرم"، بسبب تسرب مياه، ودفعت شركة الصرف الصحى بالجيزة بفرق الطوارئ لإجراء أعمال الصيانة.

وقالت المحافظة، إنه منذ يومان حدث كسر مفاجئ لخط المياه الكائن بطريق المريوطية أمام شارع العروبة بحى الطالبية، وتم إجراء الصيانة وإصلاح الكسر وهو قريب من مكان الهبوط الذى حدث منذ قليل.

وتم الدفع سيارات لشفك المياه والتنسيق مع المرور لمنع توقف الطريق، كما وجه المحافظ رئيس حى الطالبية بالمتابعة الميدانية والوقوف على الأعمال وإزالة أى معوقات لسرعة الانتهاء منها مع إعادة الشيء لأصله بالطريق عقب الانتهاء

وناشدت المحافظة، المواطنين الاتصال على الخط الساخن لشركة مياه الشرب والصرف الصحى 125 وكذلك غرفة عمليات محافظة الجيزة على أرقام (114، 35869371، 35869193، 35863004 ،35855722) لتوفير سيارات مياه الشرب أو للتعامل مع البلاغات العاجلة.