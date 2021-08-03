شكرا لقرائتكم خبر عن دورة تدريبية حول اختبارات سلامة الغذاء بالتعاون مع وكالة الطاقة الذرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، دورة تدريبية دولية، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعنوان: التدريب الفني على اختبارات سلامة الغذاء، في مجال تحليل الملوثات في الأغذية، بالتنسيق مع هيئة الطاقة الذرية المصرية لتدريب بعض المتخصصين من جمهورية الكاميرون.

وقالت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الاغذية، ان ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، بتكثيف سبل التعاون مع دول القارة السمراء، وتقديم الدعم الفني لهم، وتعليمات الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، بالتوسع في الفرص التدريبية التي يقدمها المعمل.

وأضافت عبداللاه، أن ذلك يؤكد على المكانة الهامة والثقة التي يحظى بها المعمل، حيث يسعى لتقديم خدماته المختلفة لدول قارة أفريقيا بالتعاون مع كبرى الهيئات الدولية، مشيرة الى ان التدريب يشمل طرق التحليل بقسمي السموم الفطرية ومضافات الأغذية، والملوثات العضوية الثابتة (الدايوكسينات) وذلك باستخدام أحدث الأجهزة.

وتابعت ان التدريب يستمر على مدار شهر كامل بالمعمل يتم خلاله نقل الخبرات المصرية لممثلي جمهورية الكاميرون في مجال اختبارات سلامة الغذاء، لافتة الى انه من المقرر ان يستقبل المعمل متدربين من أكثر من 5 دول أفريقية، بدءاً من النصف الثاني للشهر الجاري للتدريب بأقسام المعمل المختلفة مما يعد هذا نجاحاً كبيراً للمعمل ومركز البحوث الزراعية لثقة الوكالات أو الهيئات الدولية في كفاءة المعمل ودوره في منطقة القرن الأفريقي في مجال اختبارات سلامة الغذاء.