شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى ألبانيا: كنا ننتظر وقت ضبط الفتاوى فى العالم ولم نجد أفضل من مصر الكنانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الدكتور بويار سباهى- من المشيخة الإسلامية بألبانيا، في كلمته بدار الإفتاء المصرية الشكر التقدير للدولة المصرية ولدار الإفتاء وللمفتي الدكتور شوقي علام، مضيفًا: ولعلنا جميعا كنا ننتظر وقت ضبط الفتاوى في العالم ولم نجد أفضل من مصر الكنانة والوسطية في الفكر والاعتدال للقيام بذلك.

وأضاف أن أهمية مصر تأتي من مشاركة علماء أفنوا أعمارهم في العلم لا يحملون في نفوسهم أضغان أو أحقاد.

واختتم كلمته بتثمينه المشاركة في هذا الاجتماع العلمي الكبير، والمنعقد تحت ظل الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم.

وانطلقت أمس فعاليات المؤتمر العالمي السادس والذى تنظمه الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، تحت عنوان «مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي.. تحديات التطوير وآليات التعاون»، بحضور وفود من خمس وثمانين دولة يمثلون كبار المفتين والوزراء والشخصيات العامة، وكذلك بمشاركة نخبة من القيادات الدينية وممثلي دُور الإفتاء على مستوى العالم.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي أبرزَ الوفود الخارجية المشاركة في مؤتمر الإفتاء العالمي في قصر الاتحادية صباح امس، حيث تم تأجيل الجلسة الافتتاحية لمدة ساعتين نظرا لهذا اللقاء، وأناب الدكتور مصطفى مدبولي -رئيس مجلس الوزراء- الدكتور عمرو طلعت -وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات- لحضور فعاليات المؤتمر العالمي للإفتاء، نيابةً عنه، ويشهد المؤتمر عدة جلسات على مدار يومين، يشارك فيها كبار رجال الدولة وعدد من العلماء الأجلاء والمفتين.

ويناقش المشاركون قضية المؤتمر وَفق أربعة محاور رئيسية جميعها ترسخ لفكرة الاتفاق على آليات التعاون بين دُور وهيئات الإفتاء في سبيل تحقيق الأهداف المشتركة والمشاركة في معالجة تحديات التطور التقني والدخول بالمؤسسات الإفتائية إلى عصر الرقمنة عبر دعم التحول الرقمي.

