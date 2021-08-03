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تعرف على أماكن المراكز العلاجية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والخدمات مجانا

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القاهرة - سامية سيد - نشر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان  والتعاطي برئاسة الدكتورة  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق انفوجراف عن أماكن المراكز العلاجية التابعة للصندوق وكذلك المراكز الشريكة مع الخط الساخن " 16023" والبالغ عددها 27 مركز علاجي في 17 محافظة حتى الآن .

يذكر أن كافة الخدمات العلاجية التى تقدم للمرضى من خلال الخط الساخن " 16023 " لعلاج المرضى الإدمان مجانا وفي سرية تامة  ووفقا للمعايير الدولية.


 


 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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