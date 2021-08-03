شكرا لقرائتكم خبر عن تشغيل سوق توشكى بحلوان بعد إعادة تأهيله بـ3 ملايين جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، سوق توشكى بحلوان بعد تجهيزه مرة أخرى، والذى احترق قبل عام، حيث تم إضافة وسائل الحماية المدنية وتوصيل الكهرباء للمحال بشكل رسمى، لمنع الحرائق، كما تم رفع كفاءة الطرق المؤدية إلى السوق للتيسير على المواطنين وسهولة وصولهم له وتشجيعهم على الإقبال عليه كما كان فى السابق.

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنه تم تطوير السوق بتكلفة 3 ملايين جنيه تقريبا، ليستوعب 514 باكية في السوق الجديد، وتم مراعاة كافة وسائل الأمن خلال عملية التطوير من خلال شبكة إطفاء كبرى، كما تم عمل شبكة محول كهرباء لسوق بالكامل بتكلفة مليون ونصف جنيه لعدم سرقة التيار الكهربائي كما كان بالماضي.

وإثر حادث الحريق الضخم الذي نشب بالسوق منذ عام، عن احتراق 70٪ من الباكيات، وتم تأهيل السوق مرة أخرى وإعادة الحياة له.

رافق نائب المحافظ الدكتور أحمد القزاز رئيس حي حلوان وناهد عبد الكريم سكرتير حي حلوان ، والإدارات المعنية التنفيذية بالحى والمنطقة الجنوبية.