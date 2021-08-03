شكرا لقرائتكم خبر عن صرف 46 ألف جنيه منحا للعمالة غير المنتظمة فى بنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة بني سويف بتعيين 130 شاباً من مختلف المؤهلات، منهم 3 من ذوى القدرات، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" بشركات القطاع الخاص والاستثماري ، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وبلغوا 522 شاباً، فضلاً عن استخراج 922 ترخيص مزاولة الحرفة ، وشهادة قياس مستوى المهارة.

قال الدكتور محمد أنور مدير مديرية القوى العاملة، فى تقريره للوزارة، أنه خلال يونيو الماضي قامت المديرية بالتفتيش على 538 منشأة من خلال مكاتب تفتيش العمل بنظام الدوري النهاري والليلي والحملات، كما تم التفتيش على 191 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية، وأسفر عن تحرير 69 محضراً لمنشآت مخالفة للقانون .

وأضاف مدير المديرية، أنه تم صرف منحاً للرعاية الصحية والاجتماعية لـ"العمالة غير المنتظمة" المسجلة بالمديرية بإجمالي 46 ألف جنيه ، بواقع 3 منح مولود جديد بمبلغ 6 آلاف جنيه ، ومنحة زواج واحدة بمبلغ 3 آلاف جنيه ، ومنحتي وفاة بمبلغ 12 ألف جنيه، فضلاً عن 5 منح لعمليات جراحية كبرى بمبلغ 25 ألف جنيه ، فضلاً عن صرف منحة عيد العمال لـ 932 عاملاً مسجلاً ، بواقع 466 ألف جنيه .