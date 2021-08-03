شكرا لقرائتكم خبر عن فى الذكرى 98 لميلاده.. تعرف على قصة اختيار البابا شنودة بطريركا للكنيسة الأرثوذكسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوافق اليوم الثلاثاء 3 أغسطس ذكرى ميلاد البابا شنودة الثالث مثلث الرحمات فى الكنيسة الأرثوذكسية حيث يعتبر البطريرك الـ 117 بالكنيسة.

وتوفى قداسة البابا كيرلس البطريرك 116 للكنيسة الأرثوذكسية في الثلاثاء 9 مارس 1971 حيث أجريت انتخابات البابا الجديد فيالأربعاء 13 أكتوبر. ثم جاء حفل تتويج البابا (شنودة) للجلوس على كرسي البابوية في الكاتدرائية المرقسية الكبرى بالقاهرة في 14 نوفمبر 1971 وبذلك أصبح البابا رقم (117) في تاريخ البطاركة.

وفي عهد قداسته تمت سيامة أكثر من 100 أسقف وأسقف عام؛ بما في ذلك أول أسقف للشباب، أكثر من 400 كاهن وعدد غير محدود منالشمامسة في القاهرة والإسكندرية وكنائس المهجر، حيث أولى قداسته اهتمامًا خاصًا لخدمة المرأة في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وبالرغم من مسؤوليات قداسته العديدة والمتنوعة إلا أنه كان يحاول دائمًا قضاء ثلاثة أيام أسبوعيًا في الدير، وحب قداسته لحياةالرهبنة أدى إلى انتعاشها في الكنيسة القبطية حيث تم في عهده سيامة المئات من الرهبان والراهبات.. وكان أول بطريرك يقوم بإنشاءالعديد من الأديرة القبطية خارج جمهورية مصر العربية وأعاد تعمير عدد كبير من الأديرة التي اندثرت.

وفي عهده زادت الابارشيات كما تم إنشاء عدد كبير من الكنائس سواء داخل أو خارج جمهورية مصر العربية، وانتقلت الكنيسة القبطيةمن المحلية إلى العالمية.

ولُقِّب بـ"بابا العرب" لمواقفه الوطنية الكبيرة على المستوى المحلي والعربي، كما قضى طول حياته في البطريركية صائمًا، وكانيفطر في ليالي الأعياد فقط، واليوم التالي يعود للصوم النباتي.





















