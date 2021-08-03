وزير التموين: مصانع للألبان والجبن والحلاوة تنضم قريبا لـ"سايلو فودز"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أكد وزير التموين الدكتور علي مصيلحي، أهمية مشروع شركة "سايلو فودز" تكمُن في أنه سيكون له تأثيرا هاما لأنه يعتبر نموذجا صناعيا يحتذى به وخاصة من مفهوم سلاسل الإمداد وهو أحدث مفهوم لرفع الكفاءة، كذلك توفير وجبة مؤمنة ذات جودة عالية لطلبة المدارس.

وأشار إلى أن هذا المشروع نموذجيا بكل المقاييس لأنه يبدأ من الحصول على الأقماح من المناطق الجديدة التي قامت جهاز الخدمة الوطنية بزراعتها في توشكى والفرافرة أو شرق العوينات، ثم يتم تخزينها على أعلى مستوى من الصوامع لتغطي كافة احتياجات خطوط الإمداد.

وأضاف الوزير أن أهم نقطة في المجمع هو التوزيع الآلي للدقيق على كافة خطوط الإنتاج سواء المكرونة أو المخبوزات أو البسكويت، مؤكدا أنه لا يوجد أي تدخل بشري إطلاقا في هذه العملية مما يؤكد سلامة المنتج سواء من الناحية الصحية أو الجودة.

ولفت إلى أن هناك مرحلة أخرى ستضم مصنعا للألبان ومصنع للجبن بأنواعها وآخر لإنتاج الحلاوة.​