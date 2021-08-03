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داخل شاحنة رمان.. ضبط كمية من الأقراص المنشطة بميناء نويبع

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) والإدارة العامة لشرطة أمن الموانئ، والجهات المعنية من ضبط (كمية من الأقراص المنشطة) مخفاة داخل شاحنة قيادة (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول") حال وصوله إلى ميناء نويبع البحري مشمولها المستندي "رمان" والمشحونة بمعرفته، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات لإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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