أمن المنافذ: ضبط 26 قضية متنوعة.. وتنفيذ 129 حكمًا قضائيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط 3 قضايا تهريب أبرزها (بضائع أجنبية الصنع).

وفي مجال الأمن العام، ضبط 26 قضية متنوعة، وتحرير 1012 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 129 حكمًا قضائيا متنوع، وفي مجال مكافحة جرائم " تزوير المستندات"، تم ضبط 8 قضايا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجاري مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.