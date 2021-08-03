ضبط 4 آلاف مخالفة مرورية متنوعة بالمحافظات.. أبرزها تجاوز السرعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية اليومية بكافة الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة؛ لتحقيق الانضباط وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 4778 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات 1738 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و174 مخالفة السير بدون تراخيص، و34 مخالفة موقف عشوائي، و32 مخالفة لشروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.