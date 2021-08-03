سقوط عنصر إجرامي لسرقة المساكن والمحال في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت مباحث القاهرة برئاسة اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، من ضبط عنصر إجرامي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة المساكن والمحال بأسلوب كسر الباب

البداية أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة لملاحظة الحالة الأمنية النية بدائرة القسم تمكنت من ضبط (عنصر إجرامي - له معلومات جنائية) وبحوزته (مجموعة من الأدوات - مبلغ مالي "مجهول المصدر").

بمواجهته اعترف بسرقة المبلغ المالي المضبوط بحوزته من داخل أحد المساكن "كائنة بدائرة القسم" بأسلوب "كسر الباب" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته، وبتطوير مناقشته اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص في سرقة المساكن والمحال بأسلوب "كسر الباب"، وأقر بارتكاب واقعتين بذات الأسلوب.

تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية في مكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر وأقسام الشرطة.