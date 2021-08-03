شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2021.. الجامعات التكنولوجية تقبل 20 % فقط من طلاب الثانوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى ماراثون امتحانات الثانوية العامة لعام 2021 ، وبدأ الطلاب فى البحث عن الجامعات، وذلك بالتزامن مع قرب انطلاق موسم تنسيق الجامعات لعام 2021/2022 ، ونرصد فى التقرير التالى الجامعات التكنولوجية الجديدة وكل ما تريد معرفته عنها ونسبة قبول الطلاب بها وأهم البرامج الدراسية:-

تم إنشاء 3 جامعات تكنولوجية حتى الآن، والتى بدأت الدراسة بها في العام الدراسى 2019/2020، وبلغت تكلفة المنشآت والتجهيزات بها حوالي مليار جنيه، وهي:

1- جامعة القاهرة التكنولوجية الجديدة: تضم كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة.

وتشتمل على عدة برامج، هي: (تكنولوجيا المعلومات، والطاقة الجديدة والمتجددة، والأوتوترونكس، والميكاترونكس، وتكنولوجيا الأطراف الصناعية، وتكنولوجيا الغاز والبترول).

2- جامعة الدلتا التكنولوجية: تضم كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بقويسنا.

وتشمل برامج: (الأوتوترونكس، وتكنولوجيا المعلومات، والميكاترونكس).

3- جامعة بني سويف التكنولوجية: تضم الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة.

وتشتمل على برامج: الميكاترونكس، وتكنولوجيا المعلومات.

وتقدم الجامعات الجديدة برامج دراسية تخدم الصناعات المحلية بكل منطقة جغرافية، ومنها: الصناعات المعدنية، والخشبية، والهندسية، والإلكترونية، والكهربية، وصناعات الغزل والنسيج، والصناعات الغذائية، والصناعات التحويلية، والورق ومنتجاته والطباعة والنشر، والكيماويات، ومواد البناء والخزف والحراريات، واستغلال المناجم والمحاجر.

جدير بالذكر، أن الجامعات التكنولوجية تم إنشاؤها وفقًا لقانون رقم 72 لسنة 2019؛ بهدف إمداد سوق العمل الداخلى والخارجى بالفنيين المدربين والمؤهلين، ورفع مستوى خريجى التعليم الفني، كما تقبل طلاب الثانوية العامة بنسبة 20 %، وطلاب الدبلوم نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات أو ما يعادلها، وخريجى المعاهد المتوسطة بنسبة 80 % من إجمالي عدد المقبولين، ولجميع المتقدمين اختبارات قبول.