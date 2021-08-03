شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان يتفقد مقر تنسيق الجامعات الأهلية لطلاب الدبلومة الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس جامعة حلوان مقر عمليات تنسيق الجامعات الأهلية لطلاب الدبلومة الأمريكية والشهادات العربية بالجامعة، بحضور الدكتور محمد خفاجي نائب رئيس مكتب تنسيق القبول بالجامعات الأهلية ، والدكتور مصطفى المصري ممثل المجلس الأعلى للجامعات (مكتب التنسيق) ، حيث تتم عملية التنسيق في إطار خطة الدولة لإنشاء الجامعات الأهلية التي تستهدف تخفيف الضغط عن الجامعات الحكومية، وتقديم تعليم متميز غير هادف للربح يسهم فى الحصول على فرص عمل داخل مصر وخارجها ، وتحقيق نهضة علمية وتكنولوجية كبيرة.

وقام رئيس جامعة حلوان بالاطمئنان على سير عملية التنسيق وفق الترتيبات التقنية واللوجستية المعدة لاستقبال الطلاب وأولياء الأمور من المناطق التالية (جنوب القاهرة- بني سويف - الفيوم - المنيا -أسيوط - سوهاج –قنا -الوادى الجديد - الأقصر- - أسوان)، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، بالإضافة إلى التأكد من مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب و سرعة ودقة الحصول على النتائج من أجل تحقيق مبدأ المساواة و تكافؤ الفرص فى عملية القبول.

وأفادت الدكتورة منى نصر المدير التنفيذى لمعلومات جامعة حلوان فى بيان صادر عن الجامعة ، بأهمية الاستفادة القصوى من تجهيزات مراكز الاختبارات بالجامعة فى استضافة أعمال التنسيق والقبول بالجامعات الأهلية الأربع وهى: (الملك سلمان الدولية الأهلية، والعلمين الدولية الأهلية، والجلالة الأهلية، والمنصورة الجديدة الأهلية).

وتجرى اختبارات القبول على فترتين صباحية و مسائية، على أن تكون مدة الاختبار ساعة و نصف، ساعة علي نظام MKCL و المتبقى يبث علي شبكة الإنترنت من دبي.

كما تابعت الدكتورة سامية جامع مدير الاختبارات الإلكترونية بالجامعة عملية وضع بنوك الأسئلة بالإضافة إلى الاطمئنان على جميع الأمور التقنية مع مهندسى مركز الحساب العلمى والشركه المنفذة، والتأكد من تطبيق إجراءات السلامة والحماية، و تزويد القاعات بالكمامات وتجهيز غرف خاصة كعيادات بجانب قاعات الاختبارات.

و قد استعدت جامعة حلوان بحافلاتها الحديثة و عدد من المينى باصات لنقل الطلاب وأولياء الأمور إلى مبنى الاختبارات، كما تم توفير قاعات انتظار بالدور الثانى بنفس المبنى لأولياء الأمور وذلك لتوفير حالة من التركيز و الهدوء النفسى للطلاب و ذويهم خلال فترة إجراء الاختبارات.















