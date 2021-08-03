شكرا لقرائتكم خبر عن فى الذكرى 98 لميلاده.. تعرف على قصة رهبنة البابا شنودة الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوافق اليوم الثلاثاء 3 أغسطس ذكرى ميلاد البابا شنودة الثالث مثلث الرحمات فى الكنيسة الأرثوذكسية حيث يعتبر البطريرك الـ 117 بالكنيسة.

التحق البابا شنودة الثالث بجامعة فؤاد الأول، في قسم التاريخ، وبدأ بدراسة التاريخ الفرعوني والإسلامي والتاريخ الحديث، وحصل على الليسانس بتقدير (ممتاز) عام 1947، وفى السنة النهائية بكلية الآداب التحق بالكلية الإكليركية. وبعد حصوله على الليسانس بثلاث سنوات تخرج من الكلية الإكليريكية عمل مدرسًا للغة العربية ومدرسا للغة الإنجليزية.

وحضر فصولا مسائية في كلية اللاهوت القبطي وكان تلميذًا وأستاذاُ في نفس الكلية في نفس الوقت.

وكان يحب الكتابة وخاصة كتابة القصائد الشعرية ولقد كان ولعدة سنوات محررًا ثم رئيسًا للتحرير في مجلة "مدارس الأحد" وفي الوقت نفسه كان يتابع دراساته العُليا في علم الآثار القديمة.

وكان من الأشخاص النشطين في الكنيسة خادمًا في مدارس الآحاد، ثم ضباطًا برتبة ملازم بالجيش.

ورُسِمَ راهبًا باسم (انطونيوس السرياني) في يوم السبت 18 يوليو 1954، حيث قال قداسته أنه وجد في الرهبنة حياة مليئة بالحرية والنقاء. ومن عام 1956 إلى عام 1962 عاش قداسته حياة الوحدة في مغارة تبعد حوالي 7 أميال عن مبنى الدير مكرسا فيها كل وقته للتأمل والصلاة.

وبعد سنة من رهبنة البابا شنودة تمت سيامته قسًا، وقام نيافة الأنبا ثاؤفيلس بإسناد المكتبة الاستعارية والمخطوطات في دير السريان إلى لقداسته وهو راهب، بعد أن تركها القس مكاري السرياني (الأنبا صموئيل أسقف الخدمات العامة).

وأمضى 10 سنوات في الدير دون أن يغادره، وعمل سكرتيرًا خاصًا لقداسة البابا كيرلس السادس في عام 1959.

ورُسِمَ أسقفًا للمعاهد الدينية والتربية الكنسية، وكان أول أسقف للتعليم المسيحي وعميد الكلية الإكليريكية، وذلك فى يوم الأحد 30 سبتمبر 1962. وقد سامه الأنبا كيرلس السادس أسقفًا للتعليم والمعاهد الدينية مع الأنبا صموئيل أسقف الخدمات.





















اثناء-القداس



اثناء-عودة-البابا-من-رحلة-العلاج



البابا بالكاتدرائية



البابا بدير وادى النطرون



البابا-بالدير



البابا-بدير-الانبا-بيشوى



البابا-فى-احدى-الاحتفالات



البابا-فى-احدى-العظات



البابا-فى-خلوة-روحية-بالدير



البابا-فى-خلوته-بالدير



البابا-مع-اولاده-القساوسة



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بعد-نياحة-البابا--(2)



جنازة-البابا-شنودة-بالكاتدرائية-ودير-الانبا-بيشوى-(1)



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جنازة-البابا-شنودة-بالكاتدرائية-ودير-الانبا-بيشوى-(3)



جنازة-البابا-شنودة-بالكاتدرائية-ودير-الانبا-بيشوى-(4)



جنازة-البابا-شنودة-بالكاتدرائية-ودير-الانبا-بيشوى-(5)



جنازة-البابا-شنودة-بالكاتدرائية-ودير-الانبا-بيشوى-(6)



جنازة-البابا-شنودة-بالكاتدرائية-ودير-الانبا-بيشوى-(7)



جنازة-البابا-شنودة-بالكاتدرائية-ودير-الانبا-بيشوى-(8)



جنازة-البابا-شنودة-بالكاتدرائية-ودير-الانبا-بيشوى-(9)



جنازة-البابا-شنودة-بالكاتدرائية-ودير-الانبا-بيشوى-(10)



جنازة-البابا-شنودة-بالكاتدرائية-ودير-الانبا-بيشوى-(11)



جنازة-البابا-شنودة-بالكاتدرائية-ودير-الانبا-بيشوى-(12)



جنازة-البابا-شنودة-بالكاتدرائية-ودير-الانبا-بيشوى-(13)



جنازة-البابا-شنودة-بالكاتدرائية-ودير-الانبا-بيشوى-(14)



رسامة-البابا-بالكاتدرائية



عودة البابا من امريكا



قداس-العيد



قداس-العيد



قداس-العيد



قداس-العيد



قداس-العيد



قداس-العيد



قداس-العيد



قداس-العيد











البابا (3)







