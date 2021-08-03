شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تصدر كتاب حروب وهمية" أحدث إصدارات سلسلة "رؤية" للنشء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف، صدور كتاب "حروب وهمية"، أحدث إصدارات سلسلة "رؤية" للنشء، وذلك في إطار التعاون بين الهيئة المصرية العامة للكتاب والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن مقدمة الكتاب جاء فيها: "إن التطور التقنى فى وسائل الاتصال الحديثة بما له من جوانب إيجابية كثيرة تحيط به بعض المحاذير التى ينبغى التوعية بها وبمخاطرها، حيث تحاول بعض الجماعات الإرهابية والمتطرفة اختراق عقول النشء وتزييف وعيهم من خلال بعض الألعاب العنيفة، مستغلة ما توفره هذه الألعاب من وسائل جذب، فضلًا عما تحتويه من أحداث عنف وقتل وتدمير وكأنها تشرعن لثقافة العنف،ومع إيماننا بالعمل على تنمية خيال الطفل من خلال الوسائل المختلفة فى ظل متابعة واعية من الأهل لما يشاهده أطفالهم أو يتعرفون عليه أو يتحاورون معه، فإننا نحذر وبشدة من الانسياق خلف ثقافة العنف، أو غفلة الأهل عن متابعة أبنائهم وبناتهم فى مرحلة عمرية قد لا يحسنون فيها التفرقة بين الخيال والواقع ".

وتابعت المقدمة:"مؤكدين أن قيمنا الدينية والوطنية قائمة على التسامح لا العنف ولا التطرف ولا الاعتداء على الآخرين، وكما لا نقبل الاعتداء على الآخرين فإننا أيضًا لن نقبل أن يعتدى علينا أحد، فندافع عن أنفسنا وأوطاننا بكل ما أوتينا من قوة".

واختتمت مقدمة الكتاب: "وفى إطار التوعية بهذه المخاطر، والتحذير من الانسياق خلف ثقافة العنف والوقوع فى فخ الاستقطاب من الجماعات المتطرفة يأتى هذا الإصدار، الذى نؤَمِّل فيه أن يكون زادًا معرفيًّا ومحركًا سلوكيًّا لأبنائنا وبناتنا تجاه القيم الإيجابية، وكافًّا لهم عن الاتجاهات السلوكية السلبية".