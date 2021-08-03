شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تحتفل بالعام الهجرى الجديد في مسجد السيدة نفيسة الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل وزارة الأوقاف يوم الأحد المقبل، بالعام الهجرى الجديد، فى مسجد السيدة نفيسة رضى الله عنها يوم الأحد المقبل بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصرى كله، والأمتين العربية والإسلامية، وجميع المسلمين فى مشارق الأرض ومغاربها ، بالعام الهجرى الجديد 1443هـ ، قائلا:" اسأل الله (عزّ وجلّ) أن يجعله عام أمن وأمان وسلام للعالم كله ، وأن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد ، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين".

وتفصلنا أيام تفصلنا عن رأس السنة الهجرية لعام 1443 ، تلك الذكرى العطرة التى يحرص المسلمون على إحيائها بطرق مختلفة فما بين دعاء وصوم وتهنئة يحتفل المسلمون بذكرى رأس السنة الهجرية، حيث أكدت دار الإفتاء أن التهنئة بمناسبة رأس السنة الهجرية جائزة شرعًا ولا بدعة فيها.

وأكدت الدار أيضا أنه يجوز التطوع بصيام أول يوم من أيام شهر الله المحرم الذى هو أول شهر من شهور السنة الهجرية، ويستحب الإكثار فى هذا الشهر من الصوم؛ لحديث أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ» رواه مسلم.