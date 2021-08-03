شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 1200 حالة إشغال وتعديات للمحال والمقاهى والمنشأت التجارية بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت محافظة الجيزة حملات موسعه بأحياء الهرم والعمرانية وجنوب وشمال والطالبية وبولاق لرفع المخالفات والتعديات للمحال والمقاهي بالتعاون مع شرطة المرافق.

ووجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزه بشن الحملات بصفه دوريه بنطاق الاحياء والمراكز لتحقيق الانضباط بالشارع ورفع كافة أوجه الإشغال والتأكد من الالتزام بمواعيد الغلق بالمحال العامة والورش وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشهدت الحملات قيام حي الهرم برفع الاشغالات بشوارع كفر طهرمس و الملك و المريوطيه فيصل والمنصوريه هرم وعلي عفت و عمرو بن العاص بفيصل تم خلالها رفع إشغالات المحلات والمقاهي المخالفه والتي تقدم خدمه الشيشه للمواطنين وإزالة فروشات الباعه الجائلين و التعديات علي حرم الطريق لردع وضبط المخالفين وتم ضبط ومصادره عدد ( 477 ) كرسي متنوع وعدد ( 41 ) قلب شيشه بالاضافه إلى ضبط ومصادره عدد ( 164 ) حاله إشغال متنوعه شملت إستاندات وعربات وفاترينات لباعه جائلين وثلاجات وشيش وتم مصادره المضبوطات وإيداعها بمخازن الحي وإتخاذ كافه الاجراءات القانونيه اللازمة حيال المخالفين.

وقام حي العمرانية بشن حملة إشغالات مسائية بشوارع خاتم المرسلين وشارع عثمان محرم والهرم أسفرت عن رفع عدداً من إشغالات المحال العامه بالاضافه الي رفع إشغالات الكافيهات والملاهي الليلية بالقطاع الشمالي بحي الطالبية.

ونفذت أجهزة حي جنوب حملات استهدفت شوارع ربيع الجيزى و همدان و زكريا بن بخنس و الأهرام وسعد زغلول وأحمد ماهر وميدان الجيزة وقد تم رفع 170 حاله إشغال متنوعه للمحال والباعة الجائلين.

وشن حي بولاق الدكرور حملة مكبرة على الافران والمحال العامه والمقاهي والصيدليات والمكاتب بالاشتراك مع مديريات التموين والصحه والطب البيطرى ورخص المحلات والبيئه والطب الوقائي والإشغالات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين بمتابعة عبد الله نور رئيس حي ببولاق بالإضافة إلي رفع إشغالات شوارع العامل الأول ومحمد حجازي والطيار فكري بشمال الجيزة .































