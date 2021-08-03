شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: جار العمل فى تبطين ترع بأطوال 6016 كيلو متر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت وزارة الموارد المائية والرى من تأهيل ترع بأطوال تصل الى 2167 كيلومتر بمختلف محافظات الجمهورية، وجارى العمل فى تنفيذ 6016 كيلومتر أخرى، وتم تدبير اعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل الي 509 كيلومتر تمهيداً لطرحها على المقاولين، ليصل بذلك إجمالى أطوال الترع التى شملها المشروع 8692 كيلومتر حتى تاريخه.

وفي مجال تأهيل المساقى.. فقد تم طرح أعمال تأهيل (122) مسقى بمحافظة القليوبية بأطوال تصل الى (106) كيلومتر بتكلفة 180 مليون جنيه كمرحلة أولى.

وأوضح تقرير لوزارة الرى أنه فى مجال التحول من الرى بالغمر لنظم الرى الحديث، حيث تواصل أجهزة الوزارة مجهوداتها لتشجيع المزارعين على التحول لنُظم الري الحديث ، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة في ترشيد إستهلاك المياه ، كأحد أهم محاور الخطة القومية للموارد المائية ، حيث بلغ إجمالي الزمام الذي تم تحويل أنظمة الري فيه من الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث 386 ألف فدان تقريباً .

وأضاف التقرير أنه تم تلقى طلبات من المزارعين للتحول لنظم الرى بزمام يصل إلى 95 ألف فدان ، الأمر الذى يعكس تزايد الوعى بين المزارعين لأهمية إستخدام هذه النظم ، ومردودها الإيجابى المباشر والمتمثل فى تعظيم إنتاجية المحاصيل وتحسين جودتها ، وخفض تكاليف التشغيل من خلال الإستخدام الفعال للعمالة والطاقة والأسمدة ، وهو ما ينعكس على زيادة ربحية المزارع.