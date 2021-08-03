السيسي يستمع لشرح تفصيلى عن مكونات المدينة الصناعية "سايلو فودز"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال اللواء أركان حرب كرم سالم محمد رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات، إن مصنع المكرونة به 5 خطوط بطاقة إنتاجية 500 طن للمكرونة في اليوم، ومصنع المخبوزات به 5 خطوط بطاقة انتاجية 20 طنا في اليوم.

وأضاف رئيس الشركة في شرحه أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، في افتتاح المدينة الصناعية الغذائية، أن منظومة الطباعة تشتمل على مصنع (الروتو) لإنتاج المصنوعات المرنة لتعبئة منتجات البسكوت والمكرونة والمخبوزات، ومصنع "الدوبلكس" لإنتاج العلب ومصنع الكرتون، بالإضافة إلى ساحة لتخزين انتظار الشاحنات بسعة 250 شاحنة ملحق بها مجموعة من الورش لإجراء الصيانة والاصلاحات للشاحنات.

وأشار إلى أن المنشآت الخدمية للمنشآت الصناعية تشتمل على محطة معالجة صرف صناعي، ومحطة تسليم مركزية، ومحطة تنقية مياه ومحطة تكييف مركزي بقدرة 8 آلاف طن للتبريد.

ويفتتح اليوم الثلاثاء الرئيس عبد الفتاح السيسى المدينة الصناعية الغذائية سايلو فودز بمدينة السادات، وعددا من المشروعات الأخرى بمدن الدلتا.