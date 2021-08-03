شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تفحص اليوم عروض شركات توريد زيت الطعام لطرحه على البطاقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبحث الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الثلاثاء، عروض الشركات التى تقدمت للمناقصة رقم 4 لسنة 2022/2021 لتوريد زيت خام محلى بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية بحد أدنى 3000 طن زيت صويا، و1000 طن زيت عباد والتسليم خلال الفترة من 1 إلى 20 أكتوبر 2021، لطرحه على بطاقات التموين وأيضا بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.

كانت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، مناقصة رقم 4 لسنة 2022/2021 لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية بحد أدنى 3000 طن زيت صويا، و 1000 طن زيت عباد والتسليم، لطرحه على بطاقات التموين.

على جانب آخر، تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات، ضمن مقررات شهر أغسطس من خلال بقالين التموين ومنافذ الوزارة، حيث يتم الصرف بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقة وهو 50 جنيها.