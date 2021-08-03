شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: مكتب تنسيق الثانوية بجامعة عين شمس والقاهرة للشهادات الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف على أعمال مكتب التنسيق، أنه تم الإبقاء على اختيار جامعة عين شمس مقرا لمكتب تنسيق القبول بالجامعات، بتنسيق الجامعات للعام الجامعى 2021/2022، بالنسبة لطلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة العربية والأجنبية.

وأضاف السيد عطا فى تصريحات خاصة لـ" الخليج 365"، أنه تم اختيار مبنى يتبع جامعة القاهرة ليكون مقرا لمكتب التنسيق بالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية بتنسيق العام الجامعى 2021/2022 .

وأكد المشرف على أعمال مكتب التنسيق، أن جميع أعمال التنسيق للعام الجامعى الجديد ستكون إلكترونيا ولن يعتد بأى إفادات ورقية، مشيرا إلى أن تسجيل الرغبات من خلال موقع التنسيق الالكترونى بالإضافة إلى أن الحجز لاختبارات القدرات سيكون من خلال موقع التنسيق أيضا بالنسبة للكليات التي يستلزم القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لذلك.