شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: التبرع بالبلازما له فوائد كثيرة.. أهمها تنشيط النخاع العظمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن التبرع بالبلازما عمل إنسانى هام ويساعد فى شفاء الكثير من الأمراض، وتابعت: يتم تأمين عملية التبرع منعا لأى عدوى .

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن التبرع بالبلازما يتفق مع القوانين المصرية وكذلك الحجج الفقهية في دعم المرضى وإنقاذ حياتهم.

ودعت وزارة الصحة والسكان مجددًا المواطنين فوق سن 18 عامًا بالمشاركة الفعالة في المشروع القومي للتبرع بالبلازما لتوفير الأدوية المشتقة من البلازما لإنقاذ حياة المرضى، حيث يساهم المشروع في تحقيق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما لتوفير الأدوية الخاصة بعلاج العديد من الأمراض المزمنة وأمراض الدم والكبد والكلى والحروق، موضحة أنه يتم تعويض كمية البلازما التي يتم سحبها عن طريق الإكثار من شرب المياه والسوائل.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة نيفين النحاس المشرف على المشروع القومي للتبرع بالبلازما، أن التبرع بالبلازما يتم مرة كل أسبوعين وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى الفوائد العديدة للتبرع بالبلازما أهمها تنشيط النخاع العظمي للمتبرع لإنتاج خلايا دم جديدة، وتنشيط أجهزة الجسم المسئولة عن تجديد بروتينات البلازما.