شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم انطلاق أعمال تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية فى 16 مركزا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الثلاثاء أعمال تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، فى 16 مركزا للتصحيح، وتستمر نحو 10 أيام، حيث من المتوقع أن تعلن نتيجة الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية فى الثلث الأخير من شهر أغسطس الجارى، وتحديدا من يوم 20 لـ 25 أغسطس.

ومرت الامتحانات بهدوء وسلام حيث بلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية الأزهرية 113 ألفا و473 طالبا وطالبة، منهم 63 ألفا و765 طلاب، 49 ألفا و708 طالبات، وبلغ عدد طلاب القسم الأدبى 74 ألفا 754 طالبا وطالبة مقسمين 42 ألفا 730 طالبا، 32 ألفا و24 طالبة، كما بلغ عدد طلاب القسم العلمى 38 ألفا 719 طالبا وطالبة، مقسمين 21 ألفا و35 طالبا، و17 ألفا 784 طالبة.

وأدى الامتحانات نحو 113 ألفا و473 طالبا وطالبة، فى 609 لجان، وكان حيث تقرر أن يؤدى طلاب القسم العلمى امتحاناتهم فى يوم والقسم الأدبى فى يوم آخر، وذلك منعاً للتكدس تطبيقاً للإجراءات الاحترازية.

وقرر قطاع المعاهد الأزهرية، بدء عملية التصحيح عقب نهاية الامتحانات ليعود للنظام السابق، حيث كان العام الماضى بدأت عملية تصحيح أوراق الإجابة أولا بأول، فور انتهاء الطلاب من أداء امتحان المادة، وراعى قطاع المعاهد الأزهرية تخصيص أكثر من مبن للجان النظام والمراقبة، لتقليل عدد المتواجدين فى الأماكن، مع توفير كافة المطهرات والمعقمات واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية، للحفاظ على سلامة الجميع.

كما قرر قطاع المعاهد الأزهرية عقد امتحانات الدور الثانى للشهادات (الثانوية، العلوم الإسلامية، إعدادية وثانوية البعوث) يوم السبت 4 سبتمبر 2021 ،وتنتهى يوم الاثنين 13 سبتمبر 2021