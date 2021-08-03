شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تشهد اليوم حقن أول حالة لمرضى ضمور العضلات بمعهد ناصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد اليوم الثلاثاء الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بمستشفى معهد ناصر حقن أول حالة لمرضى ضمور العضلات.

وقالت الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة، إن علاج ضمور العضلات الشوكى ليس قاصرا على الحقنة التى يتلقاها الطفل المريض، بل هناك أمور أخرى متعلقة بالتحاليل والمتابعة، وتابعت: "قيمة العلاج تتراوح من 2.5 إلى 3 ملايين دولار".

وأضافت أن المراكز الـ24 التي افتتحتهم الوزارة في مختلف أنحاء الجمهورية تم مناظرة 25 حالة من بينهم 8 حالات مناسبين لتلقى العلاج، وتابعت: "وحالة مش مناسبة 16 حالة تحت التقييم والمتابعة".

ولفتت وزيرة الصحة، إلى أنه فور إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن مبادرة علاج الضمور العضلى، بادرت الوزارة على تخصيص أمكان لفحص المرضى وإعطائهم العلاج المناسب، وتابعت: "تم تجهيز 3 أمكان للحقن فى معهد ناصر وجامعة عين شمس والجلاء.. ونهدف إلى عمل فرق وأطقم عمل على أعلى مستوى".