شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات حجز تذاكر قطارات السكة الحديد عبر الموبايل × 8 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365” فى 8 معلومات كل ما تريد معرفته عن برنامج حجز تذاكر القطارات عبر الموبايل الذى طرحته هيئة السكة الحديد وخطوات حجز التذاكر عبر الموبايل خلال التقريرالتالى:

1ـ تطبيق حجز تذاكر القطارات عبر الموبايل يتيح حجز مقاعد كافة القطارات المكيفة.

2ـ التطبيق يمكن المواطن من حجز التذاكر والاستعلام عن مواعيد القطارات وأسعار تذاكرها.

3ـ البرنامج يتم تحميله من على المتجر الإلكترونى (Play store) لأجهزة الاندرويد أو (Apple store) لأجهزة آى أو إس باسم (قطارات مصر حجز واستعلام).

4ـ يتم تحميل البرنامج وإنشاء حساب جديد على التطبيق للراكب إذا لم يكن له حساب من قبل على الموقع الإلكترونى لهيئة السكة الحديد الخاص بحجز التذاكر ثم تسجيل الدخول.

5ـ يتم تحميل البرنامج وتسجيل الدخول إذا كان للركاب حساب من قبل على الموقع الإلكترونى لهيئة السكة الحديد الخاص بحجز التذاكر.

6ـ بعد ذلك يمكن للراكب من خلال البرنامج الاستعلام عن المواعيد والأسعار والمقاعد المتاحة بالقطارات المكيفة.

7ـ يحجز الراكب المقاعد من خلال اختيار محطتى القيام والوصول وتاريخ السفر والدرجة وأسماء الركاب ورقم البطاقة الائتمانية البنكية الخاصة به.

8ـ يحتفظ الراكب بالرسالة التي يتلقاها الخاصة بتأكيد الحجز لإظهارها لكسمرى القطار خلال رحلته.