شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم التوصيات الفنية لمزارعى الزيتون الواجب مراعاتها خلال شهر أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الزيتون مراعاتها، خلال شهر اغسطس.

وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين في الآتي:

1- التخلص من السرطانات أسفل منطقة التطعيم في الاصناف المطعومة.

2- زيادة عدد النقاطات مع تقدم الاعمار الصغيرة بهدف توفير كمية الرطوبة اللازمة لذلك.

3-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة.

4-ضبط عمليات الري و عدم الافرط في الري.



ثانيا: التسميد

الأشجار التى تروى بالغمر

5- الأشجار عمر سنة إلى عامين يتم اضافة 100 جم الى 150جم سلفات نشادر أو نترات نشادر.

6- يتم اضافة 300 جم سلفات نشادر للأشجار أكبر من 3 سنوات.

7- يتم اضافة 150جم سلفات بوتاسيوم للاعمار الصغيرة والاعمار الكبيرة 300 جم

ملحوظة يكرر هذا التسميد مرة كل 15 يوما بمعدل 2 تسميد فى الشهر.



تسميد أشجار الزيتون التى تروى بالتنقيط

8- الرية الأولى – يضاف 2ك سلفات نشادر + 1/2كجم سلفات ماغنسيوم.

9- الرية الثانية - يضاف 3ك سماد مركب 19 – 19 – 19.

10-الرية الثالثة - يضاف 3ك سلفات بوتاسيوم.

11- الرية الربعة - يضاف لتر حامض امينى للفدان مدة شهر و يضاف 2 لتر حامض هيوميك مرة فى الشهر ولتر حامض فوسفوريك مرة كل 15 يوما بتبادل مع لتر نيترك مرة كل 15 يوما.

12- يتم الرش الورقى بمعدل مرة كل شهر ويكون فى حالة ظهور أعراض نقص العناصر على الأشجار يكرر ويتم كما يأتى 350جم حديد مخلبى+ 150جم ذنك مخلبى +150جم منجنيز مخلبى +75جم ماغنسيوم+ 50جم بوركس+ 50جم سلفات نحاس +200جم يوريا ( لرفع كفائة الامتصاص)

13- معدل الري 3 ريات في الأسبوع لتفادي أمراض أعفان الجذور.

14-يتم مكافحة البياض الدقيق بشكل وقائي بإضافة الكبريت الميكروني بمعدل 2.5 جم لكل لتر ماء + ½ سم مادة ناشرة لكل لترماء.

15-مكافحة المن و التربس و الجاسد ( نطاط الورق ) ومعرفة نوع الحشرة و التعامل معها بالمبيد الحشري المناسب.

لمبادة 1.5 سم / لترماء + مادة ناشرة او سليكرون 1 سم / الترماء + مادة ناشرة او موسبيلان 1 سم / التر ماء + مادة ناشرة.

3-مكافحة الحشرات القشرية برش أي مبيد حشري مضاف الية أي زيت معدني.