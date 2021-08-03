شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف فوائد مذهلة للبن الأم.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان، إن لبن الأم يساهم في التنمية الحسية والمعرفية للطفل بالإضافة إلى حماية الرضع من الأمراض المعدية والمزمنة.
وأضافت وزارة الصحة والسكان: أن الاقتصار علي الرضاعة الطبيعية يساهم في الحد من وفيات الرضع الناجمة عن أمراض الطفولة الشائعة مثل الاسهال والالتهاب الرئوى والشفاء من الأمراض الشائعة .
وكشفت وزارة الصحة والسكان عن الخطوات الخاصة بالرضاعة الصحية والتى تضمنت ملامسة الأم للطفل عقب ولادته وإرضاعه كلما رغب في النهار والليل والامتناع عن إعطائه الأغذية البديلة عن لبن الأم ولو حتى الماء.
وكشفت وزارة الصحة والسكان عن فوائد لبن الأم للطفل الرضيع، مؤكدة أنه يحمى الطفل من الأمراض المزمنة، مثل السكر والسمنة، كما أنه يزيد من القدرات الذهنية والمعرفية للطفل ويساعد الطفل على النمو بشكل طبيعى، ويحتوى على جميع العناصر الطبيعية، كما أنه آمن وجاهز ومتوفر.