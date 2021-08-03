شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف فوائد مذهلة للبن الأم.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان، إن لبن الأم يساهم في التنمية الحسية والمعرفية للطفل بالإضافة إلى حماية الرضع من الأمراض المعدية والمزمنة.

وأضافت وزارة الصحة والسكان: أن الاقتصار علي الرضاعة الطبيعية يساهم في الحد من وفيات الرضع الناجمة عن أمراض الطفولة الشائعة مثل الاسهال والالتهاب الرئوى والشفاء من الأمراض الشائعة .