أخبار مصر

اليوم .. استكمال محاكمة 8 متهمين في قضية "التخابر مع داعش"

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس:

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة 8 إرهابيين خططوا لتفجير محطات سكة حديد رمسيس في القاهرة، وسيدي جابر بالإسكندرية، في القضية رقم 244 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ مدينة نصر أول، والمقيدة برقم 1260 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميًا بـ" التخابر مع داعش ".

وكشفت النيابة العامة أن المتهمين هم كلًا من: (معتز توفيق "أبو خالد الشامي" أجنبي الجنسية، وعمرو يحيى "دودج" مصري الجنسية، ومهدي صالح "أبو إيليا" أجنبي الجنسية، وعلي بن يوسف ديزتوف "أجنبي الجنسية"، وخضر دوجييف "أجنبي الجنسية"، وآلاء إبراهيم هارون "مصرية الجنسية"، ومحمد عبدالله باغي "مصري الجنسية"، ومحمد أبو بكر السيد "مصري الجنسية).

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا