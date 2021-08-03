شكرا لقرائتكم خبر عن استهلاك 651 كيلو وات من الكهرباء شهريا يحرمك من الدعم.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن العادات السيئة التى يتبعها بعض المواطنين في استهلاك الكهرباء تتسبب فى إهدار الطاقة، وتؤدى إلى خروج المستهلك من الشرائح التى تحصل على دعم من الدولة، موكدا أن من يصل استهلاكه الـ651 كيلو وات ساعة شهريا لن يحصل على دعم.

وأضاف حمزة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن ترشيد الاستهلاك لا يعنى الاستغناء عن الأجهزة الكهربائية، ولكنه يعنى الاستخدام الأمثل للطاقة للاستفادة منها دون أن يتحمل المواطنون أعباء مالية كبيرة.

ونصح حمزة بضرورة مراجعة الفاتورة قبل سدادها، للتأكد من صحتها ومطابقتها للاستهلاك الفعلى للمشترك وعدم وجود أى أخطاء بها من خلال الاطلاع على فاتورة الاستهلاك ومراجعة الخانات الخاصة بالأقساط الشهرية والتأكد من عدم وجود أى مديونية فى حالة عدم وجود أقساط على المشترك ومراجعة خانة القراءة السابقة والحالية وفى حالة أن القراءة التى توجد بالفاتورة فى خانة السابقة أو الحالية أكبر من القراءة التى توجد بالعداد ففى هذه الحالة تكون الفاتورة خاطئة وينصح بالحصول على كعب الفاتورة والتقدم بشكوى بشركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك أو على الخط الساخن على رقم 121.