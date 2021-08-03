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10 معلومات عن تصحيح امتحانات الثانوية العامة وموعد ظهور النتيجة

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القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن تصحيح امتحانات الثانوية العامة يسير بشكل طبيعى، نقدم فى التقرير التالى تفاصيل أعمال التصحيح وموعد إعلان النتيجة.

- تتم أعمال التصحيح بشكل إلكترونى بعد فرز أوراق الإجابات


- بدأت أعمال التصحيح منتصف يوليو الماضى بعيدا عن الكنترولات

- لا يوجد تدخل عنصر بشرى في تقدير الإجابات أو جمع ورصد الدرجات

-عدم صحة تغيير الدرجات وتبديل أوراق الإجابات أو تعديل الدرجات

- تصحيح كل كراسات الإجابة لجميع الطلاب على مستوى الجمهورية فى مقر واحد فقط بأكتوبر

- يتم استلام ورصد أوراق الاجابة وتسجيلها إلكترونيا عن طريق منظومة محكمة ومراقبة

- مؤشرات نسب النجاح في كل المواد اللتي انتهى تصحيحها "مطمئنة" تماما ومقاربة للسنوات الماضية

- الاختلاف الملحوظ ليس في نسب النجاح العامة ولكن في شرائح توزيع الدرجات

- لن تعلن النتيجة قبل يوم 15 أغسطس الحالي

- قد تعلن النتيجة بعد يوم 15 بثلاثة أيام للتنسيق مع التعليم العالي بخصوص ضوابط التنسيق

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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