شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل تقرير منظومة الإنذار المبكر بوزارة البيئة حول جودة الهواء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف التقرير الصادر عن منظومة الإنذار المبكر بوزارة البيئة ومن خلال منظومة الرصد المستمر لجودة الهواء والمنتشرة في العديد من أنحاء الجمهورية، انخفاض مؤشر جودة الهواء بسبب تأثير العوامل الجوية ، حيث الهدوء النسبى للرياح مع التهوية الرأسية السيئة وساعد ذلك على تركيز الملوثات من المصادر المحلية المختلفة خاصة خلال ساعات الصباح الباكر ومع دخول ساعات الليل.
وفى التقرير التالى نرصد أهم تفاصيل التقرير:
1-من المتوقع أن تستمر هذه الحالة خلال 48 ساعة القادمة ليبدأ التحسن التدريجى بداية من الثلاثاء .
2- منظومة الرصد لجودة الهواء والمنتشرة في العديد من أنحاء الجمهورية سوف تقوم بمتابعة مؤشرات جودة الهواء وكذلك التحديثات الخاصة بتوقعات معاملات التهوية المؤثرة على جودة الهواء والتي يتم نشرها من خلال صفحة تنبؤات نوعية الهواء بموقع وزارة البيئة.
3- غرفة العمليات المركزية تتلقى على مدار الساعة أى شكاوى خاصة بالمواطنين متعلقة بأى مصدر من مصادر تلوث الهواء وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808 أو التواصل عبر الواتس اب على رقم 01222693333 .