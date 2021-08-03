شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل تقرير منظومة الإنذار المبكر بوزارة البيئة حول جودة الهواء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التقرير الصادر عن منظومة الإنذار المبكر بوزارة البيئة ومن خلال منظومة ‏الرصد المستمر لجودة الهواء والمنتشرة في العديد من أنحاء الجمهورية، انخفاض ‏مؤشر جودة الهواء بسبب تأثير العوامل الجوية ، حيث الهدوء النسبى للرياح مع التهوية ‏الرأسية السيئة وساعد ذلك على تركيز الملوثات من المصادر المحلية المختلفة خاصة خلال ‏ساعات الصباح الباكر ومع دخول ساعات الليل.



وفى التقرير التالى نرصد أهم تفاصيل التقرير:



1-من المتوقع أن تستمر هذه الحالة خلال 48 ‏ساعة القادمة ليبدأ التحسن التدريجى بداية من الثلاثاء .

2- منظومة الرصد لجودة الهواء والمنتشرة ‏في العديد من أنحاء الجمهورية سوف تقوم بمتابعة مؤشرات جودة الهواء وكذلك التحديثات ‏الخاصة بتوقعات معاملات التهوية المؤثرة على جودة الهواء والتي يتم نشرها من خلال ‏صفحة تنبؤات نوعية الهواء بموقع وزارة البيئة.‏

3- غرفة العمليات المركزية تتلقى على مدار الساعة أى شكاوى خاصة بالمواطنين ‏متعلقة بأى مصدر من مصادر تلوث الهواء وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى ‏‏19808 أو التواصل عبر الواتس اب على رقم 01222693333 .‏