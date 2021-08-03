القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الاثنين 2 أغسطس 2021 إلى السبت المقبل.

شكرا لقرائتكم خبر عن تصل 85% بالقاهرة.. تعرف على متوسط نسب الرطوبة حتى السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012