شكرا لقرائتكم خبر عن تصل 85% بالقاهرة.. تعرف على متوسط نسب الرطوبة حتى السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الاثنين 2 أغسطس 2021 إلى السبت المقبل.
وينشر ”الخليج 365” متوسط نسب الرطوبة المتوقعة خلال هذه الفترة كما يلى :- القاهرة والوجه البحرى:
العظمى ليلا 75 - 85%
الصغرى نهارا 30 - 35%- السواحل الشمالية:
العظمى ليلا 83 - 92%
الصغرى نهارا 40 - 45%- جنوب سيناء:
العظمى ليلا 45 - 60%
الصغرى نهارا 30 - 35%- شمال الصعيد:
العظمى ليلا 40 - 55%
الصغرى نهارا 20 - 25%- جنوب الصعيد:
العظمى ليلا 30 - 35%
الصغرى نهارا 10 - 15%