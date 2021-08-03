أخبار مصر

تصل 85% بالقاهرة.. تعرف على متوسط نسب الرطوبة حتى السبت المقبل

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تصل 85% بالقاهرة.. تعرف على متوسط نسب الرطوبة حتى السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن  حالة الطقس المتوقعة من اليوم الاثنين 2 أغسطس 2021 إلى السبت المقبل.

وينشر ”الخليج 365” متوسط نسب الرطوبة المتوقعة خلال هذه الفترة كما يلى

- القاهرة والوجه البحرى: 

العظمى ليلا 75 - 85%

الصغرى نهارا 30 - 35%

- السواحل الشمالية: 

العظمى ليلا 83 - 92%

الصغرى نهارا 40 - 45%

- جنوب سيناء: 

العظمى ليلا 45 - 60%

الصغرى نهارا 30 - 35%

- شمال الصعيد: 

العظمى ليلا 40 - 55%

الصغرى نهارا 20 - 25%

- جنوب الصعيد: 

العظمى ليلا 30 - 35%

الصغرى نهارا 10 - 15%

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا