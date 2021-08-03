للمرة الأولى.. "الكهرباء" تُعلن وصول الأحمال وقت الذروة لـ ٣٣ ألف ميجاوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد صلاح:

قالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه خلال وقت الذروة، أمس الإثنين، بلغت أقصى الأحمال الكهربائية ٣٣ الف ميجاوات، موضحة أنها تعتبر لأول مرة خلال كل الأعوام السابقة في الشبكة القومية للكهرباء.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أن هناك استقرار كبير في التغذية الكهربائية لكل الاحتياجات مع وجود احتياطي يبلغ حوالي ١١ ألف و٧٥٠ ميجاوات، مشيرة إلى أن كان المتاح من القدرات الكهربائية ٤٥ ألف و١٥٠ ميجاوات بما يمثل مردود ايجابى كبير لما تم في هذا القطاع الحيوي من تطوير سواء في إنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء بدعم كبير من القيادة السياسية ويستمر جميع العاملين في الكهرباء بالعمل على تلبية كل الاحتياجات الكهربية واستقرار التغذية الكهربائية.​