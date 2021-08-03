التمويل العقاري| اعرف الضمانات المطلوبة لقبول الشقة في المبادرة.. "ليس من بينها التسجيل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

حددت مبادرة التمويل العقاري الجديدة بفائدة 3% التى أطلقها البنك المركزي الشهر الجاري، شروط خاصة بقبول الوحدة المراد تمويلها، حيث يشترط أن تكون الوحدة السكنية كاملة التشطيب وجاهزة للسكن مع السماح للبنوك بقبول ضمانات بديلة في حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة وبالتالي تعذر رهن الوحدة.

ويتساءل راغبي الحصول على قرض التمويل العقاري عن إمكانية استفادة الشقق غير المسجلة وما هي الضمانات المطلوبة.

مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أكدت لمصراوي، أن الوحدات الغير مسجلة في الشهر العقاري وقابلة للتسجيل يمكن تمويلها وفقا لمبادرة التمويل العقاري الجديدة، لافتة إلى أن البنك سيطلب ضمانات في هذه الحالة.

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن الضمانات يمكن أن تكون رهن أصول عقارية أخرى مملوكة للعميل مثل شقة أو قطعة أرض، أو وجود أوراق مالية مقيدة بالبورصة لا تقل قيمتها عن كامل قيمة الأقساط المستحقة أو قيمة التمويل.

وتابعت: "يمكن الضمانات أن تكون شهادات استثمار أو ودائع بنكية".

وأوضحت عبدالحميد، أن الحد الأقصى لسعر الوحدة بالنسبة لمحدودي الدخل 350 ألف جنيه، ويتم دفع مقدم حجز 10%، أما بالنسبة لمتوسطي الدخل يتم دفع 15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى، أما بالنسبة للوحدات التي يزيد سعرها عن 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه فيتم دفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.

وأضافت المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن الفائدة 3 % متناقصة تسري على الوحدات منخفضة ومتوسطة الدخل.

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