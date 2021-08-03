شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة والآثار يناقش مستجدات الأعمال بالمتحف المصرى الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد اليوم الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، اجتماعا لمناقشة مستجدات الأعمال بالمتحف المصرى الكبير ونقل مركب خوفو الأولى، وذلك بمكتبه بمقر الوزارة بالزمالك.

حضر الاجتماع الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، واللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصرى الكبير والمنطقة المحيطة، والدكتور الطيب عباس مساعد الوزير للشئون الأثرية بالمتحف، والدكتور عيسى زيدان مدير عام الترميم ونقل الآثار بالمتحف.

وخلال الاجتماع تم استعراض آخر مستجدات مشروع نقل وتهيئة مركب خوفو الأولى، ومبنى متحف مراكب الملك خوفو الجديد؛ الذى يتم إنشائه الآن بالمتحف المصرى الكبير، وكذلك التجارب المتتالية الدقيقة التى تمت للاختبار الكامل لجميع مراحل النقل النهائية مع تركيب أجهزة القياس الخاصة لاختبار أداء العربة وثبات الهيكل المعدنى وميول الطريق وذلك لضمان وصولها بأمان تام.

كما تم أيضا مناقشة آخر تطورات العمل الأثرى والهندسى وقاعات العرض بالمتحف.