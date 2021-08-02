شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة عين شمس يكرم 10 فائزين بجوائز مسابقة كونفشيوس عين شمس لتصميم الملصقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب، بحضور الدكتورة إسراء عبد السيد مدير معهد كونفشيوس بالجامعة، الطلاب العشر الفائزين بجوائز مسابقة أفضل بوستر ، و التي نظمها معهد كونفشيوس احتفالا بمرور 65 عاماً على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين مصر و الصين، والتي أقيمت تحت عنوان "نتكاتف معاً يداً بيد لنصنع المستقبل"، حيث أهداهم شهادات التقدير ، كما بلغت مجموع قيمة الجوائز المالية 32 ألف جنيه ، كما أبدا إعجابهما بالتصميمات التي نفذها الطلاب.

والفائزون يمثلون جامعات مختلفة من بينها جامعة عين شمس وجامعة بدر وجامعة حلوان و المعهد الدولي للغات والترجمة، وجميعهم من طلاب كونفشيوس جامعة عين شمس.

وأوضحت الدكتورة إسراء عبد السيد، أن المسابقة تقدم لها 62 متسابق ومتسابقة تم تصفيتهم على مرحلتين، ثم إجراء تصفية نهائية بين 20 متسابق خضعوا للتصويت على مستوى جمهورية الصين الشعبية ، حيث بلغت نسبة التصويت هناك ما يزيد عن 4000 صوت .

وشارك بالمسابقة طلاب من كل الجامعات المصرية من بينها جامعات عين شمس، حلوان ، بني سويف، جامعة بدر ، المعهد الدولي للغات و الترجمة.

وقد تنوعت تخصصات الطلاب المشاركون سواء من دارسي اللغة الصينية أوغيرهم من التخصصات الأخرى كالهندسة والزراعة وغيرها.

يذكر أن معهد كونفوشيوس بجامعة عين شمس استطاع خلال الفترة الوجيزة منذ إنشائه في تدعيم أواصر التعاون المشترك بين الجانبين المصري والصيني في مختلف المجالات الثقافية و الأكاديمية، وأقام العديد من المؤتمرات والمسابقات الدولية بالتعاون مع جامعات مختلفة من الصين، إلى جانب أنشطة تعليم اللغة الصينية بكل مستوياتها من المبتدأين حتى المستوى النهائي، وكذلك عقد الامتحان الدولي للغة الصينية (HSK) أونلاين على مدار العام.