شكرا لقرائتكم خبر عن "البيطريين": إطلاق قوافل بيطرية بالمحافظات دعما لمبادرة "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، رعاية النقابة العامة للأطباء البيطريين لقافلة بيطرية بمنطقة يوسف الصديق بمحافظة الفيوم غدا الثلاثاء، وذلك انطلاقاً من الدور المجتمعى للنقابة لدعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "، داعيا كافة الجهات العاملة بالقطاع البيطرى بالمشاركة فى تلك القوافل لدعم اتجاه الدولة فى تنمية الريف. مشيرا إلى أنه سيتم إتاحة الفرصة للأطباء البيطريين حديثى التخرج للمشاركة فى القافلة لتدريبهم بشكل عملى .

وأوضح سليم، فى بيان، أن مبادرة "حياة كريمة" وضعت الثروة الحيوانية وما تتطلبه من تطوير للخدمات البيطرية ضمن أولوياتها، حيث جارى تطوير الوحدات البيطرية وبنيتها التحتية، وتزويدها بالأجهزة الطبية والمعدات البيطرية اللازمة، بالإضافة إلى تنظيم العديد من القوافل البيطرية للكشف عن الحيوانات، وصرف العلاج والتطعيمات مجانا للحيوانات للحد من الأمراض الوبائية، وكذا تخصيص استثمارات بقيمة 885 مليون جنيه تقريبا لرفع كفاءة نحو ٢١ مجزرا بالمحافظات، مؤكدا أن ذلك بدوره ينعكس إيجابيا على الاقتصاد القومى ويسهم فى توفير فرص عمل للأطباء البيطريين وشباب القرى المستهدفة.

وأشار إلى أن تطوير الوحدات البيطرية تعد أحد أهم الخطوات لحماية الأمن الغذائى، حيث يمكن من خلال الأطباء البيطريين العاملين بها السيطرة على الأمراض الوبائية المعدية ورفع مستوى تغطية التحصينات والحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها والتى تعد أبرز أعمدة الحياة الاقتصادية ومصدر للغذاء لكثير من الأسر فى القرى الأكثر احتياجا.