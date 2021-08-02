شكرا لقرائتكم خبر عن مطار مرسي علم يُستقبل طائرة تقل 126 سائحا من كازاخستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل مطار مرسي مطروح الدولي اليوم طائرة شارتر سياحية تحمل على متنها 126 سائحا من كازاخستان تستقبلهم عدد من الفنادق الكبري بالمحافظة.

وقام فريق العلاقات العامةً بالمطار وكذلك مسئولي مكتب وزارة السياحة باستقبال الوفد السياحى بالورود والبروشورات السياحية باللغات الاجنبية التى توضح معالم المحافظة السياحية الشاطئية والاثرية عبر العصور المختلفة مع تنظيم برامج لزيارة الوفود السياحية لهذه لمناطق والتمتع بمعالم مطروح السياحية.

وذلك في إطار التدفق السياحي الذى تشهده المحافظة مع موسم الصيف السياحى، والذى استقبل حتى الان 12 طائرة شارتر سياحية ليصل اجمالى ما تم استقباله 16311 سائحا.