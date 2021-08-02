شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الفلكية:من السهل رؤية كوكب زحل مضيئا الليلة والظاهرة تتكرر كل عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، أن كوكبى المشترى وزحل من أكبر الكواكب، وبالتالي مع اقتراب كوكب زحل من الأرض خلال ليل هذا اليوم يمكن رؤيته بالعين المجردة.

وقال رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، إن كوكب زحل سيكون موجودا طوال الليل في السماء، لأنه يشرق مع غروب الشمس ويصل لأقرب نقطة من الأرض، ويمكن رؤيته طوال الليل حتى غروب زحل.

وتابع رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية: سيكون كوكب زحل مضيئا وسهلا رؤيته، ولكن من الصعب رؤية الحلقات بالعين المجردة، موضحا أن هذه الظاهرة تتكرر كل عام في نفس المواعيد ، حيث إن المسار الخاص بزحل قريب من الأرض نسبيا ، كما أن الأرض تدور دورة في نفس المكان كل عام تقريبا .

وفى وقت سابق كشف المعهد القومى للبحوث الفلكية برئاسة الدكتور جاد القاضى، أن كوكب زحل يصل اليوم التقابل مع الشمس، وسيكون مرئيًا طوال الليل ويقع في كوكبة الجدي ويصل زحل إلى أعلى إرتفاع له في السماء منتصف الليل.