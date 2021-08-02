شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: 4 محطات متحركة بالقاهرة لنقل المخلفات الصلبة لمصانع التدوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن وزير التنمية المحلية يتابع المستجدات الخاصة بمنظومة المخلفات البلدية الصلبة التي تطبق على مستوى المحافظات ببرامجها الثلاثة، بجانب متابعة معدلات التنفيذ الخاصة بها وانعكاس ذلك على المواطن فى الشارع .

وأضاف المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية ندى رضا، أن منظومة المخلفات البلدية الصلبة تتناول 3 برامج على مستوى الدولة الأول البنية التحتية وتتمثل في مصانع التدوير ومعاجلة المخلفات.

ولفت المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إلى أن البرنامج الثانى يتمثل في مرحلة المحطات الوسيطة، وهى التي تنقل المخلفات الصلبة لمحطات التدوير، موضحا أن محافظة القاهرة لديها 4 محطات ثابتة وسيطة للمخلفات الصلبة، وهناك 4 محطات وسيطة متحركة بينها محطة بعين شمس و3 محطات فى مدينة نصر وهى نقاط تجميع ينتقل منها المخالفات لمصانع التدوير، مشيرا إلى أن البرنامج الثالث هو التخلص النهائي الأمن من المخلفات البلدية الصلبة حيث تذهب لعملية الدفن النهائي بشكل مطابع للمواصفات والمعايير البيئية .