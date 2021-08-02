شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية: تكلفة تنفيذ التأمين الصحى الشامل بالأقصر 9,6 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور إسماعيل العربى مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، أنه تم إدخال 59 وحدة صحية و6 مستشفيات ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة، موضحا أن تعداد السكان في المحافظة يصل إلى مليون و200 ألف نسمة، ومن اشترك في منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة وصل إلى 390 ألف مواطن.

وقال مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، إن هناك 254 ألف ملف عائلى لتقديم الخدمة الطبية لهم، موضحا أن محافظة الأقصر ثانى محافظة يتم تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فيها بعد بورسعيد وتكلفة تطبيق المنظومة بالمحافظة وصل إلى 9,6 مليار جنيه.

ولفت مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، إلى أن المنظومة قامت بتطوير البنية التحتية للمنظومة الصحية بالمحافظة قبل ضمها لمنظومة التأمين الصحى، بجانب تنفيذ التحول الرقمى فى 29 وحدة ومركز تابع للرعاية الصحية ، وتدريب العالمين على كيفية تشغيل هذا النظام .