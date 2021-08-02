الأرصاد: هذه المحافظات تصل فيها درجات الحرارة إلى 45 في الظل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عمارة:

قال الدكتور محمود شاهين، رئيس مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة ستصل الأسبوع الجاري، إلى 45 درجة في الظل في عدد من المحافظات.

وأضاف شاهين في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن محافظات جنوب الصعيد، وجنوب سيناء والوادي الجديد والبحر الأحمر، ستشهد درجات حرارة غير مسبوقة، تصل إلى 45 درجة وأكثر في الظل.

وأوضح شاهين أن الأجواء شديدة الحرارة على معظم الأنحاء، وتتراوح درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري بين 40 و42 درجة، وتستمر على هذا المعدل حتى أول الأسبوع المقبل، في ظل معدلات احترار تاريخية.

وتابع شاهين أن ارتفاع الحرارة نتيجة التأثر بمنخفض الهند الموسمي، مع وجود هدوء في سرعات الرياح على بعض المناطق ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس.​

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