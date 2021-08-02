الإسكان: المقاولون العرب حققت أعمالا بـ25 مليار جنيه خلال 2019 - 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن شركة المقاولون العرب، حققت العديد من النتائج المالية الإيجابية خلال العام المالى 2019/2020، ومن أهمها، نمو فى قيمة الأعمال المُنفذة بمعدل قدره 2.83 % عن العام السابق، حيث وصلت الأعمال المُنفذة إلى قيمة قدرها 25.526 مليار جنيه، حققت عنها مجمل ربح للنشاط بلغ 667 مليون جنيه وأرباحاً صافية 598 مليون جنيه، وكذا زيادة فى جملة حقوق الملكية بالشركة، حيث بلغت فى 30/6/2020، مبلغ 9.385 مليار جنيه، مقابل 9.113 مليار جنيه العام السابق، وهو ما يعتبر نمواً للمال العام بالشركة، بجانب تحقيق عائد على الاستثمار فى الشركات التى تساهم الشركة فى رؤوس أموالها بالخارج خلال العام المالى 2019/2020، وقدره 320 مليون جنيه مقابل 206 ملايين جنيه خلال عام 2018/2019.

وتابع الوزير: "يوجد رصيد تعاقدات متاحة للشركة فى 30/6/2020، بلغت 78.729 مليار جنيه، منها 28.114 مليار جنيه لفروع خارج الجمهورية تمثل 35.7 % من حجم التعاقدات، مع استمرارية الشركة فى زيادة رأس مالها المدفوع من نتائج أعمالها، حيث تم زيادة رأس المال المدفوع هذا العام بمبلغ 500 مليون جنيه، ليصل جملة ما تم سداده من زيادة رأس المال المدفوع خلال الـ5 سنوات السابقة إلى 2 مليار جنيه، بدون تحمل موازنة الدولة لأى أعباء نتيجة ذلك".

وأكد وزير الإسكان، على حرص الدولة على استمرار نجاح الشركة، ودعمها لتخطى جميع العقبات والتحديات التى تعترض مسيرتها فى سبيل نموها، بما يحقق حسن إدارتها لأصول الدولة، بوصفها مملوكة ملكية كاملة لها، وواحدة من أهم شركاتها فى تنفيذ أهم المشروعات القومية، على مدار خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتعاقبة للدولة.

جاء ذلك خلال اعتمدت الجمعية العمومية لشركة المقاولون العرب، القوائم المالية للشركة فى 30/6/2020، والإيضاحات المُتممة لها، والحسابات الختامية عن العام المالى 2019/2020، كما وافقت على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة من 7 مليارات جنيه : 7.5 مليار جنيه، والتصديق على القوائم المالية بعد زيادة رأس المال، بالإضافة إلى اعتماد مشروع الموازنة التخطيطية للشركة عن العام المالى 2021/2022.